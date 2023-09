Brian Fernández da su versión de su baja de Morelia

Redacción

México.- Brian Fernández dió su versión, luego de que el Atlético Morelia le rescindió el contrato, después de que el delantero argentino tuviera una recaída en su problema de adicciones.

Y es que luego de haber guardado silencio todo el fin de semana, la tarde del lunes el ex Necaxa publicó una carta en su cuenta oficial de Instagram en donde dio su versión de lo sucedido.

En el escrito el atacante, quien apenas disputó 16 minutos en dos partidos y labró un gol, aceptó que no hizo caso a quienes le recomendaron, en su momento, no aceptar la propuesta del Morelia bajo argumento que el contrato incluía cláusulas ‘difíciles de cumplir’ por la situación que vivía.

En parte de lo que escribió el santafecino en la carta publicada dijo: “En mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir, y cometí una falta. Eso me llevó al otro día a sentirme peor. Pero decidí pedir disculpas y me sentía acompañado. Continué mi día de entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustarme sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre”.

*Con información de Posta.