Brenda Zambrano revela si Guty Carrera la maltrató físicamente

Redacción

México.- Hace unos días se vivió una fuerte pelea entre varios habitantes de La casa de los famosos, reality show de Telemundo, tras la gala de salvación, lo cual no deja de sorprender al público.

Vale mencionar que esta situación se genero por que Clovis Nienow y Guty Carrera protagonizaron un fuerte cruce de palabras, en que el actor acusó a la expareja de Brenda de carecer de personalidad para poder participar en el reality show y no lo considera un rival dentro de la casa.

En el enfrentamiento Clovis dijo: “No tengo mucho que decirte, eres muy insípido. Lo que haces bien son las competencias físicas. Creo que te equivocaste porque aquí se trata de personalidad y tú no la tienes. Tu exnovia Brenda tenía razón, te faltan huevos”.

A lo que Guty no se quedó callado y exigió respeto hacia terceras personas que no se encuentran dentro del reality.

Guty Carrera respondió: “Dijiste que soy una persona insípida y que no tengo personalidad, pero la persona que está parada con una gallina frente a mí eres tú. Dices que no tengo absolutamente nada, pero cuando hablas no me miras a mí. Además, me parece una falta de respeto que menciones a terceras personas”.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que tras el posicionamiento en esta discusión, llegó a colación el asunto de que Clovis dejó entrever que Guty habría golpeado a Brenda durante su relación.

“Es mi amiga y si yo quiero hablar de mi amiga, puedo decir lo que yo quiera, hermano. Que me golpearías también”, dijo Clovis.

Respecto a las acusaciones que hizo Clovis, Guty simplemente negó lo dicho por él y aseguró que esa relación ya está en el pasado.

“Fue una relación que terminó hace mucho tiempo, supérala. Si tienes algo con ella, es tu tema, no el mío”, mencionó Guty Carrera.

Brenda Zambrano sale aclarar lo dicho por Clovis

Debido a esta situación, Brenda Zambrano tuvo que usar sus redes sociales para aclarar los malentendidos que surgieron tras esta discusión entre Clovis y Guty en La casa de los famosos.

Recordemos que hace unas semanas, la famosa compartió en el pódcast de “Un tal credo” que tuvo una relación muy tóxica con Guty Carrera. Por lo que varios internautas asumieron como cierto que el modelo habría sido capaz de agredir físicamente a Brenda cuando tenían una relación.

La influencer fue etiquetada en la discusión que entablaron su ex y Clovis, por lo que tomó la decisión de aclarar la situación y las especulaciones que estaban haciendo los internautas.

“Guty jamás, en los cuatro años que tuvimos de relación, me levantó la mano, o sea, (nunca) me puso una mano encima queriéndome agredir, o sea, nunca pasó”, afirmo Brenda Zambrano.

Finalmente, Brenda dejó claro que todo lo que vivió al lado de su expareja lo contó en el pódcast y dejó en claro que lo dicho por Clovis fue un malentendido.

Brenda Zambrano añadió: “No saquen las cosas de contexto (sobre Guty) , yo conté todo lo que pasó en el pódcast (Un tal Fredo), que se queja de mi pasado e infinidad (Guty), faltaron muchas cosas que agregar, pero pues ya”.

*Con información de TVNotas.