Bravos de Juárez anuncia a Ricardo Ferretti como su nuevo director técnico

Ciudad Juárez.-Bravos dio la bomba del día al anunciar a su nuevo director técnico.

El experimentado director técnico Ricardo «El Tuca » Ferreti y el directivo Miguel Ángel Garza, fueron presentados como el nuevo director técnico y nuevo presidente, respectivamente los Bravos de Ciudad Juárez, para encarar el próximo torneo de la Liga MX.

«Agradecer consejo, vamos hacia adelante para que la gente se sienta orgullosa, iniciar un nuevo proyecto para transformar a Juárez en los primeros lugares, vamos a trabajar al cien por ciento para que se sientan orgullosos, lo hago con mucha pasión, agradecer a uno de los técnicos que es de los mejores, es Ricardo Ferreti», resaltó el nuevo directivo.

El Tuca agradeció la oportunidad, dijo ser de pocas palabras y le gusta trabajar, trabajar y trabajar. «Vengo con mucho cariño, vengo con el trabajo conducir a este equipo a donde todos pretendemos».

La empresaria Alejandra de la Vega, destacó que la contratación del Tuca es porque es un hombre de retos.

Respecto a los jugadores, Miguel Ángel garza resaltó: «esta va a ser una labor en conjunto, veo un buen plantel, primero hay que estabilizar a la institución y luego ser un equipo protagonista. No creo que es con bombas, es con pasión, vamos a hacerlo con toda la experiencia que tenemos para traer a los jugadores».

Vengo desde hace mucho tiempo viendo este trabajo, la verdad me ilusiona mucho el estar aquí presente, me ilusiona el trabajo, me ilusiona el proyecto, pero también quiero agradecer el consejo que son parte importante de todos esos sueños que llevaron en un principio, hoy son una realidad”, resaltó el nuevo presidente del FC Juárez.

En cuanto a la multa por quedar en los últimos lugares del cociente, Alejandra de la Vega, dueña del equipo dijo: «La multa hay que pagarla rompiendo el cochinito y en la reunión del consejo de socios fue muy importante ver el compromiso que todos dijeron estamos puestos, seguimos en el proyecto”.

“Tuvimos un año muy difícil, pero le seguimos apostando a Juárez, al equipo de Juárez y la multa la vamos a pagar de nuestros recursos, además un año muy difícil por el Covid-19 y en encima de eso estamos apostándole, invitando a gente de primer nivel y además reforzando al equipo”, señaló.

