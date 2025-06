Brad Pitt, actor de la película de la F1, elogia al piloto mexicano Sergio Pérez

Redacción

EU.-Durante el rodaje de la película de la Fórmula 1 que se realizó en 2024, el actor Brad Pitt convivió con todos los pilotos de las escuderías, entre los que se encontraba el mexicano Sergio Pérez, quien es bien recordado y valorado por el histrión estadounidense de cara al estreno del filme.

"¿Estás bromeando? Amo a Checo. Aunque no me gustó cómo terminó la temporada pasada para él. Te involucras emocionalmente con ellos, son los mejores pilotos del mundo. Me parece que este deporte es mucho más crítico del desempeño de alguien que incluso en nuestra industria (cine), que yo pensé era la más crítica de todas. Los pilotos deben tener una piel más dura que nosotros los actores", externó al periódico Reforma.

Será el próximo 27 de junio cuando la película de la F1 se lance en las salas internacionales, por ello es que el grupo de actores, encabezados por Pitt, se encuentra en la etapa de promoción del filme; sin embargo, el histrión hollywoodense da un último guiño a Checo Pérez para un eventual regreso al máximo circuito del automovilismo.

“Tan sólo alcanzar ese lugar, ser uno de apenas 20 personas en la parrilla, eso ya es un gran logro por sí mismo y, además, conducir uno de los mejores autos de la parrilla (cuando estaba en Red Bull) te pone en otro nivel. Y sí, me da curiosidad saber qué será de Checo Pérez próximamente”, sentenció el actor.

