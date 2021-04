Borrón y cuenta nueva en recibos de agua es puro humo: Franco

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Propuestas que aseguran dar “borrón y cuenta nueva” a las deudas de los recibos de agua potable son humo y fuegos artificiales para convencer al electorado, señaló el candidato a la alcaldía de la capital por el Partido Libre de Aguascalientes (PLA), Ricardo Franco.

“En las deudas del agua, el borrón y cuenta nueva, se los digo sinceramente, está medio complejo el asunto, porque es una empresa privada y pues como todo negocio tiene que recuperar su inversión, sería ver el presupuesto del actual gobierno y ver si se puede absorber” , comentó en conferencia de prensa.

“Les digo que vamos tarde. Es muy tardado eso, se ha analizado y la verdad les están vendiendo humo y fuegos artificiales, no sé si les dio una solución real o verídica, ¿les dijo cómo? entonces no, no le crean”.

El abanderado del PLA dijo que las ideas que prometen dar solución al suministro y manejo del agua potable en Aguascalientes han llegado tarde, debido a que la situación ya es crítica dentro del municipio.

Por ello, resaltó que es urgente que los próximos gobiernos municipales actúen en la restructuración y actualización del sistema que brinda el líquido a los domicilios de la ciudad.

En este sentido, agregó que una de sus propuestas como candidato es que el gobierno municipal tome un 30% del control de las plantas de agua potable, mientras que el otro 70% queda en manos de empresarios que deseen modernizar el servicio.

“Es un tema que tiene que reestructurarse bien desde la raíz, cambiarse bien y se tiene que hacer licitaciones para otras personas, para que ya se deje el monopolio de Veolia y tenemos la propuesta de que el gobierno sea el dueño de las plantas de agua potable y el 70% sean para empresarios que quieran meter tecnologías nuevas”