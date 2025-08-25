Borregos Racing del TecAguascalientes representará a México en el Eco-Marathon en Río de Janeiro  

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El equipo estudiantil Borregos Racing del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, participará del 25 al 28 de agosto en la edición Américas 2025 del Shell Eco-Marathon, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, una de las competencias internacionales más relevantes en innovación y eficiencia energética.

En esta competencia patrocinada por Shell participan universidades de Latinoamérica donde desarrollan prototipos de vehículos con el objetivo de lograr el mayor rendimiento energético posible. Esta será la séptima participación de la escudería Borregos Racing del Tec Aguascalientes en las diversas ediciones de esta competencia desde el 2022.

Borregos Racing ha hecho historia para México al convertirse en el único equipo nacional que ha llegado al podio en dos ocasiones consecutivas: en 2024 alcanzaron el tercer lugar en Brasil y en 2025 lograron el segundo lugar en Indianápolis con una eficiencia de 317 km/kWh, récord nacional en la categoría de prototipos eléctricos.

El grupo está integrado por estudiantes de distintas carreras de ingeniería que, además de representar al Tecnológico de Monterrey, llevan el nombre de México a una plataforma internacional.

El equipo llega a esta competencia internacional tras haber sido distinguido con el Premio Estatal de la Juventud 2025 en la categoría Gigante de la Innovación, reconocimiento que resalta su aporte al desarrollo científico y tecnológico desde Aguascalientes.

La comunidad del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, se prepara para seguir de cerca su participación y celebrar con el equipo los resultados.