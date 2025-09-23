28 C
Aguascalientes
23 septiembre, 2025
Tendencias

Estos coches no te dejarán que rebases el límite de…

Atacan camioneta en la que viajaba la nieta de Rubén…

No tiene caso revancha con Canelo: Equipo de Crawford 

¿El petróleo para quién?

Alertan por fraude en pestañas de Chrome

Ambriz: Se suma PRI a demanda de juicio político contra…

Cuestionan durabilidad del Iphone 17 pro y promax por estos…

Propuesta para sancionar vandalismo en transporte en Aguascalientes a nada…

Tremendamente grave propuesta de Ley de Amparo: PRD

Checa los nombres de los ganadores del sorteo “Ya Cumplí…

Borracho protagoniza volcadura al sur de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente de tránsito tipo volcadura, dejando múltiples daños valuados en más de 100 mil pesos.

De acuerdo con el informe de los hechos, durante la noche del lunes alrededor de las 23:20 horas, un vehículo tipo sedán de la marca Chevrolet en color blanco, con placas del estado de Aguascalientes, se desplazaba sobre Av. Héroe de Nacozari Sur, proveniente del norte.

Su conductor se encontraba en estado de ebriedad y debido al exceso de velocidad, perdió el control del volante e impactó de frente contra una camioneta tipo pickup de la marca Nissan en color azul, modelo 1994, que estaba estacionada a la altura del fraccionamiento Fuentes de la Asunción.

Ante el fuerte impacto, el vehículo Chevrolet salió proyectado hacia un costado, volcándose sobre su toldo y deslizándose varios metros hasta topar con la guarnición del camellón central, lo que provocó que diera un giro sobre su eje quedando nuevamente sobre sus neumáticos.

Debido al accidente, arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes luego de valorar al conductor responsable confirmaron que no presentaba lesiones.

Finalmente, se llevó a cabo el aseguramiento del vehículo y la formal detención de Carlos “N” de 40 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.