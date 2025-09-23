Borracho protagoniza volcadura al sur de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente de tránsito tipo volcadura, dejando múltiples daños valuados en más de 100 mil pesos.

De acuerdo con el informe de los hechos, durante la noche del lunes alrededor de las 23:20 horas, un vehículo tipo sedán de la marca Chevrolet en color blanco, con placas del estado de Aguascalientes, se desplazaba sobre Av. Héroe de Nacozari Sur, proveniente del norte.

Su conductor se encontraba en estado de ebriedad y debido al exceso de velocidad, perdió el control del volante e impactó de frente contra una camioneta tipo pickup de la marca Nissan en color azul, modelo 1994, que estaba estacionada a la altura del fraccionamiento Fuentes de la Asunción.

Ante el fuerte impacto, el vehículo Chevrolet salió proyectado hacia un costado, volcándose sobre su toldo y deslizándose varios metros hasta topar con la guarnición del camellón central, lo que provocó que diera un giro sobre su eje quedando nuevamente sobre sus neumáticos.

Debido al accidente, arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos, quienes luego de valorar al conductor responsable confirmaron que no presentaba lesiones.

Finalmente, se llevó a cabo el aseguramiento del vehículo y la formal detención de Carlos “N” de 40 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.