Bono covid no se dio al 100% del personal del Hospital Miguel Hidalgo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Admite el líder de los trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Araiza Méndez, que lamentablemente no fue posible el otorgamiento del bono covid al 100% del personal del nosocomio.

“Se consiguió solamente para poco menos de la mitad, sin embargo no es un tema cerrado y seguiremos insistiendo ante la autoridad estatal para que se cubra al total de los trabajadores”, adelantó.

De igual forma expresó que se busca que se otorgue un reconocimiento de alto riego para aquellos que están en el combate a la enfermedad.

Añadió que al momento ya se cumplió con la entrega de aguinaldo, salarios y vales correspondientes al mes de diciembre.

“En toda esa parte del aguinaldo, sueldo, vales de parte de la autoridad no ha habido ningún retraso y el trabajador en ese sentido está contento”, concluyó el sindicalista.