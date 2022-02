Bono Covid debió entregarse a todos los compañeros del Hospital Hidalgo: Araiza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El bono Covid entregado por autoridades de gobierno estatal a trabajadores del Centenario Hospital Miguel Hidalgo resultó escaso y limitado, señaló Francisco Araiza Méndez, dirigente sindical del nosocomio.

“Yo que más quisiera que el Bono Covid no hubiera sido una sola vez, no solo esa cantidad y que hubiera sido para tan poquitos. Nosotros buscamos que fuera para todos. Nos dieron esto y esto es lo que hay”, señaló.

En agosto de 2020, durante el primer año de la pandemia sanitaria, el gobierno panista del estado anunció la entrega de un bono económico por cuatro mil pesos, a 300 trabajadores del hospital que ha atendido numerosos pacientes contagiados.

Araiza Méndez reconoció que de entrada el Bono Covid no tenía un sustento legal, por lo cual no se pudieron generar peticiones en cuanto a una revisión de ese recurso; añadiendo que ahora, más de una nueva entrega de estos apoyos, lo que se requiere es aumentar la base laboral del Hidalgo.

“Lo más importante es que haya más personal. Es lo más importante pues el trabajador no puede y se pone en riesgo no solo al personal, sino al propio paciente que no se le da atención debida”, remarcó.