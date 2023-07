Bonavides destapa a Eduardo Verástegui como candidato presidencial

Redacción

Ciudad de México.-El actor Carlos Bonavides, quien se hizo popular en la televisión mexicana por interpretar al personaje de ‘Huicho Domínguez’, aseguró que Eduardo Verástegui sería la mejor opción para gobernar a México si se postula como candidato a la presidencia en 2024.

Recientemente quien fuera también actor en telenovelas como Soñadoras creó el movimiento Viva México al asegurar que era la oportunidad de salvar al país y recuperar lo perdido, por lo que Bonavides destacó sus fortalezas.

“Eduardo Verástegui es un hombre espiritual, es un hombre cabal, que ha madurado inmensamente”, dijo en entrevista con el comunicador Edén Dorantes.

“Un hombre que tiene espíritu de servicio y tiene patriotismo. A mí me encantaría que él fuera presidente porque tiene el prurito de la honradez, de la honestidad y sería el mejor candidato para México porque sería un hombre que verdaderamente ayudaría”, agregó.

Sin embargo, lo invitó a reflexionar sobre el respeto y la dignidad que se le debe dar a todos los seres humanos, sobre todo por su visión de la comunidad LGBT+.

“Él es católico y el régimen está luchando para que, como dice Francisco, todos los seres humanos pertenecen a la Iglesia; en ese sentido, Eduardo tendría que responder porque yo creo que es tiempo de que aceptemos a todos los sectores de la sociedad”, argumentó.

Actualmente Carlos se desempeña como concejal en Azcapotzalco y entre sus actividades se encuentra la de organizar a los grupos de alcohólicos anónimos.

Eduardo Verástegui invitó a unirse a un movimiento para salvar a México. (Foto: Twitter @EVerastegui)

Eduardo Verástegui detiene entrevista y se pone a rezar

En medio de la promoción de la película El sonido de la libertad, de la que es productor, Verástegui platicó con Jorge Ramos en el programa Al punto cuando le dijo: “Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho” ante la respuesta del periodista, que le contestó que era agnóstico y que no tenía su misma fe.

Con las manos en la mesa, la mirada hacia abajo y con los ojos cerrados, Eduardo se dirigió a su creador en una oración. “Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero”, comenzó a rezar al pedir por su “hermano Jorge Ramos, su familia y equipo de trabajo”.

Con información de El Financiero