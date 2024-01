Bomberos de Jesús María atienden mínimo 3-4 reportes por incendio al día

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Desde 3 reportes diarios de incendios reciben a diario los bomberos de la localidad, reveló el alcalde, José Antonio Arabela López, al tiempo que mencionó que hay días en que llegan a atender hasta 15 reportes de siniestros.

Ello al celebrar el regreso del programa No más Quemados a las aulas de la municipalidad; precisó sobre los siniestros en la localidad ‘en el departamento de bomberos del municipio llegan todos los días reportes de incendios, al menos 3 ó 4 al día, al día, hay días que tenemos mucho trabajo y hasta 10 o 15 reportan’.

Arámbula López a ello agregó ‘y no siempre son casas o edificios, cuándo son casas o edificios es muy peligroso por que es un gran incendio, pero a veces son casitas, camas, contenedores, lotes baldíos los que se queman y van rápido los bomberos a apagarlo y en ocasiones hay niñas y niños que se queman, nosotros no queremos que se queme nadie, ni ustedes, quisiéramos no ocupar de los bomberos, quisiéramos no ocuparlos, pero hay veces, pues que se necesitan’.

Resaltando, en seguida, que ‘sin embargo la mayoría de las veces se puede prevenir, que quiere decir que no suceda un incendio y que no se queme, hay veces que nos llaman por cosas muy simples alguien intencionalmente atento un cerillo, al contenedor para quemar la basura, alguien sin querer venía fumando y avienta su cigarro en el lote baldío y se prende, el pasto, y se va y luego anda quemando las casas, alguien jugando en diciembre con los juegos pirotécnicos prende un cohete y cae en una azotea con basura y se prende la casa’.