Bomberos de Aguascalientes sofocan incendio en el Barrio de la Estación

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Un incendio en una casa habitación en el Barrio de la Estación, Aguascalientes, fue controlado por los bomberos del municipio. El incidente, ocurrido a las 14:32 horas en la calle Virrey de Mendoza, no dejó personas lesionadas.

Al llegar, los bomberos encontraron la vivienda llena de humo. Inmediatamente, iniciaron las labores de control y extinción del fuego, así como la búsqueda de posibles víctimas. El incendio fue sofocado tras varios minutos de trabajo.

El fuego consumió un colchón, una base de cama, ropa diversa, una televisión y parte de la instalación eléctrica. Además, las paredes y el techo sufrieron daños por el humo y el hollín.

Las residentes, Laura Elena de 73 años y Ana Isabel de 50 años, fueron valoradas en el lugar por bomberos paramédicos debido a una crisis nerviosa, sin necesidad de ser trasladadas.