Bomberos controlan incendio en local comercial de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Bomberos del Municipio de Aguascalientes lograron sofocar la noche del jueves un incendio en un local comercial en desuso ubicado en la calle José Luis Cuevas, en el fraccionamiento Pintores Mexicanos.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro, aunque el personal de emergencias acudió de inmediato al lugar para evitar que las llamas se propagaran a inmuebles cercanos.

No se reportaron personas lesionadas durante el incidente, y las autoridades mantienen un operativo de vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos.