Bomberos atienden choque en Rodolfo Landeros Gallegos; dos lesionados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un accidente vehicular registrado la tarde de este lunes en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos dejó como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El reporte de Bomberos Municipales señala que a las 13:56 horas se activaron los números de emergencia tras informarse que en la avenida Siglo XXI, esquina con la calle Paula de Jesús Jiménez Yañes, se había suscitado un choque con personas prensadas.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron la participación de dos vehículos: un Volkswagen Derby azul con placas de Aguascalientes, conducido por José Carlos, de 27 años, quien viajaba acompañado de Brenda Lorena, de 34 años. Esta última quedó atrapada dentro del automóvil, por lo que se realizaron maniobras de extracción con equipo hidráulico.

Minutos más tarde, ambos fueron valorados y trasladados por paramédicos municipales al Hospital General de Zona 1 y 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

El segundo vehículo involucrado fue un Volkswagen Jetta con placas de la Ciudad de México, conducido por Alfonso, de 42 años, quien resultó ileso en el percance.