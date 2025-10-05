‘Bohemian Rhapsody’: 50 años de una canción universal

Redacción

En octubre de 1975, los cuatro integrantes de la banda inglesa Queen se metieron al estudio para grabar un disco que contendría uno de los principales himnos en la historia del rock.

El resultado fue el álbum A Night at the Opera. Un LP con doce canciones entre las que destacaron los sencillos You’re my best friend y Death of two legs.

La cereza del postre fue una canción de 5:55 minutos y que el cantante Freddie Mercury, quien había empezado a trabajar en la letra varios años antes y se convirtió en un clásico de la música contemporánea: Bohemian Rhapsody.

Aunque su paso al éxito no fue tan sencillo.

Desde comentarios adversos del cantante Elton John quien aseguraba que una canción de más de cinco minutos no tendría éxito, hasta los productores de EMI que alucinaban con la letra y duración de la misma.

Con todo, Mercury y los demás integrantes de Queen se mantuvieron firmes en el proyecto que permanece a la fecha, inclusive con las nuevas tecnologías. El diario El Debate publicó la canción ya que contabiliza más de dos millones de reproducciones en Spotify.

La canción, de paso, dio nombre a la cinta biográfica de Freddie Mercury que fue lanzada en 2018.