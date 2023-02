Bofo Bautista tunde a Diego Cocca tras su llegada al Tri

Redacción

Ciudad de México.-Al Bofo Bautista no le agradó para nada la noticia de que Diego Cocca será el nuevo director técnico de la Selección Mexicana.

Y es que, el Bofo Bautista externó su descontento a través de sus redes sociales donde mencionó que el proyecto al mando del técnico argentino no tenía sentido.

“Qué tristeza que no confíen en los mexicanos”, escribió el Bofo haciendo referencia clara a Diego Cocca, pero no solo eso, sino que lo acompañó con una fotografía de Julián Quiñones vistiendo los colores del Tri.

Acompañó la imagen con una encuesta que tenía la frase: “El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano”, mientras que en la parte de abajo volvió a escribir otra fuerte indirecta: “Es un proyecto basura”.

Sin duda alguna, la decisión de poner a Diego Cocca no le agradó a todos, mucho menos a los fans de Club Tigres, pues el técnico salió de inmediato y abandonó el proyecto, dejando de lado las expectativas e inversión que se habían hecho en él.

Con notable molestia, Mauricio Culebro, presidente de Club Tigresanunció que Diego Cocca saldría de la institución para dedicarse de lleno a la Selección Mexicana.

“Una institución no depende de una sola persona. Hemos dado por terminada nuestra relación laboral con el señor Diego Cocca. Los objetivos siguen siendo los mismos. Un Tigre nunca deja solo a otro Tigre”, dijo.

Finalmente, le reiteró su apoyo a Diego Cocca quien ya fue presentado de manera oficial como nuevo técnico.

“Es válido ir a cumplir un sueño, nosotros no vamos a cortarle las a as a nadie, que nos guste o no la decisión está de más. Lo que nos ocupa es Tigres”, agregó.

Selección Mexicana y la elección de Diego Cocca

Jaime Ordiales dio las razones por las que eligieron a Diego Cocca para el próximo ciclo mundialista de 2026.

“En Diego vimos sus fortalezas; es un líder inteligente y con valores, ha sabido conducir perfectamente a los grupos, tiene probada capacidad y experiencia demostrada en su carrera. Tiene logros que lo avalan en México y Argentina”, agregó Jaime Ordiales.

Con información de SDP Noticias