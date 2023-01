Blindan comunidades en Cosío con riesgo de que se filtren delincuentes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Cosío, el verde ecologista, Eusebio Delgado, indicó que Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mantiene un blindaje por aquellas comunidades consideradas como puntos rojos y con alto riesgo de que se filtren delincuentes.

-¿Hay municipios de Zacatecas que siguen siendo focos rojos, cómo se blindan los accesos a Cosío para evitar que se filtren delincuentes.

-Así es, pero mira, el blindaje no es propiamente en la cabecera, ahí tenemos la puerta de seguridad y no hay problema, entonces se está trabajando en algunas comunidades consideradas como puntos rojos o de riesgo.

El primer edil se refirió a las comunidades de Zacatequillas y Soledad de Arriba que son las que colindan más con Zacatecas.

-¿Entonces no hay operativos en la cabecera?

-No porque ahí tenemos presencia permanente de efectivos en la puerta de acceso, entonces el blindaje se hace en las terracerías de esas comunidades con mayor riesgo de que se nos cuelen.