Blindaje en Cosío inhibe acceso a su territorio de grupos criminales 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde verde ecologista de Cosío, Eusebio Delgado, presumió que su municipio es el más seguro del estado al tener en su frontera la puerta de seguridad norte con presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal las 24 horas los 365 días del año.

Aseguró que la presencia de los cuerpos de seguridad federales y estatales ha inhibido el acceso de grupos delincuenciales provenientes del vecino estado de Zacatecas al municipio.

-¿Entonces no han detectado incursiones de camionetas con gente armada?

-No, no, en Cosío usted puede ir a los dos o las cuatro de la mañana y no se mira gente armada y eso es debido a la puerta norte en donde todo el día hay presencia de militares de la guardia y estatales, insistió.

Mencionó que no se sienten vulnerables ante la violencia que padecen municipios vecinos zacatecanos, luego de que a cualquier acontecimiento que ocurre se refuerza la vigilancia en la puerta norte del estado.