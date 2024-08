Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers estarán en clausura de JO

Redacción

París.- Billie Eilish, Snoop Dogg y los Red Hot Chili Peppers se suman la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París para el domingo 11 de agosto, según Variety .

“Los tres artistas se presentarán desde Los Ángeles en una combinación de presentaciones pregrabadas y en vivo.



“El productor Ben Winston, que no es ajeno a los eventos de música en vivo como productor de los Premios Grammy y del especial Adele: One Night Only de CBS de 2021, está coordinando con los productores franceses de la Ceremonia de Clausura”, dio a conocer el medio estadounidense.

El formato de las presentaciones se aceptó luego de las tensiones ocasionadas por la amenaza terrorista las presentaciones de Taylor Swift en Viena, que fueron frustradas



La seguridad, que no es barata, tendrá que tener en cuenta las posibles amenazas desde el aire, la tierra y el mar en Los Ángeles.



En una filtración, se espera que a las presentaciones de Los Ángeles sean presentadas por hazaña de Tom Cruise, en la que subirá a su motocicleta para realizar un día normal de acrobacias que desafían a la muerte en Francia, antes de lanzarse a un escenario pregrabado en el que se lanzará en paracaídas junto al icónico letrero de Hollywood. Los músicos afiliados a Los Ángeles se encargarán del resto.



Al final de la ceremonia de clausura del domingo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibirá la antorcha olímpica y la llevará a casa.



A partir de la próxima semana, la ciudad de Los Ángeles tiene tres años y 11 meses para prepararse para los Juegos de Verano, que están programados para el 14 de julio y el 30 de julio de 2028.

Con información de El Diario de Juárez