Bikers emiten comunicado ante desdén de la UCI hacía el MTB

La UCI ha levantado una polémica increíble que jamás debía haber existido. Esta mañana decidía cambiar el reglamento que se aplica a los Campeonatos del Mundo de XCO, a poco más de 24 horas para la salida de la prueba élite masculina añadiendo una norma a medida para que Mathieu van der Poel y Tom Pidcock saliesen en una mejor posición a la que les correspondía con el reglamento. Y no solo eso, además colaba a Peter Sagan en la 5a fila de la parrilla sin ninguna justificación posible, ni siquiera aplicándose la nueva norma creada por la UCI. ¿Qué deporte serio modifica su reglamento a medida de una minoría de corredores 1 día antes de la prueba más importante del año?

L@s mejores bikers han emitido un comunicado en desacuerdo con la forma de hacer de la UCI

Unos hechos sin precedentes y una modificación del reglamente claramente destinada a beneficiar a Mathieu van der Poel, Tom Pidcock y Peter Sagan ha hecho que el colectivo de corredores de mountain bike (representado por Maxime Marotte y Bec Henderson) haya emitido un comunicado respaldado por los 40 miembros de ese organismo entre los que están nombres como el de Nino Schurter, Jolanda Neff, Jordan Sarrou, Loana Lecomter… y, en definitiva, todos los principales deportistas del XCO.

Este es el comunicado oficial:

Es genial tener grandes nombres de diferentes disciplinas en nuestro deporte y estamos ansiosos por competir contra ellos.

Pero realmente no estamos contentos de cómo la UCI está tratando nuestra disciplina al cambiar las reglas con respecto a la posición de salida un día antes de la carrera. El punto en este momento no es si la regla que se aplica es justa, injusta o adecuada, este es un tema para otro día. La preocupación es la forma y el momento en que la UCI ha aplicado y hizo cumplir esta regla. Y las consecuencias que siguen para los ciclistas individuales y equipos que pueden ver afectadas las posiciones de las cuotas para lograr una plaza para los Juegos Olímpicos. En este momento no se trata sólo de disputar los Campeonatos del Mundo, también de las plazas olímpicas que se están disputando.

Es evidente que UCI se ha contradicho en la aplicación de la norma. A solo unas horas del inicio de los Campeonatos del Mundo no es momento de buscar reglas selectivamente y expresamos nuestra profunda decepción y frustración con esta situación provocada por la UCI.

