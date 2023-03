Big Ben pudo regresar a la NFL en 2022, pero no con Pittsburgh

Redacción

EEUU.- Ben Roethlisberger confirmó el interés de la franquicia de San Francisco en él como jugador, y dijo ‘ellos se acercaron a mi para medir el interés’, ello luego que durante la temporada pasada, hubo múltiples reportes sobre su posible regreso a la NFL meses después de haberse retirado para jugar con los San Francisco 49ers debido a las múltiples lesiones que sufrieron sus quarterbacks.

Fue en entrevista con Mark Madden, que el exquarterback de los Pittsburgh Steelers confirmó el interés de la franquicia de San Francisco luego de las lesiones de Trey Lance y Jimmy Garoppolo.

Roethlisberger en este tenor comentó “estaba bastante cómodo con mi decisión. El año pasado hubo algo de cierto en el reporte de los Niners en el sentido de que ellos se acercaron a mi para medir el interés”.

Pese al interés de los gambusinos, la primera selección de los Steelers en el Draft de 2004 declaró que no se veía como jugador de otro equipo que no fuera el que lo reclutó tras egresar de la Universidad de Miami en Ohio.

Big Ben, agregó “conversé con mi agente, mi esposa, mi familia, mentiría si no dijera que una pequeña parte de mi estuvo intrigada”, además dijo, “Todavía podía hacerlo y hubiera querido demostrarlo. Al final del día, no podría verme en otros colores que no sean negro y dorado”.

Vale la pena recordar que durante su estancia en Pittsburgh, Roethlisberger jugó 249 partidos de temporada regular y acumuló 64,088 yardas con 418 pases de anotación. Además, fue parte de los equipos que ganaron los Super Bowls XL y XLIII.

Por cierto que pese a haberse despedido del football con una actuación en la postemporada contra los Kansas City Chiefs, Roethlisberger aseguró que aún extraña jugar los domingos debido a la camaradería de sus compañeros.

Finalmente Roethlisberger comentó “lo que más extraño es la competitividad. Estar ahí afuera, tener el balón en el último cuarto y estar con mis compañeros”, dijo “Saborear esa victoria de último minuto o estar en el vestidor tras un triunfo, son cosas que nunca podrás replicar”.

