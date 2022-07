Big Ben critica cambio de nombre del estadio de los Steelers

Redacción

EU.-Incluyan a Ben Roethlisberger entre los que no parecen contentos con el nuevo nombre del estadio de los Pittsburgh Steelers.

Los Steelers anunciaron el nombre que el estadio, conocido como Heinz Field desde que fue inaugurado en el 2001, ha sido rebautizado como Acrisure Stadium.

Roethlisberger, quien jugó toda su carrera de 18 años como mariscal de campo titular de los Steelers antes de retirarse en enero pasado, recurrió a Twitter para manifestarse sobre el cambio de nombre, escribiendo que “¡No parece correcto ni real!“.

“¡No puedo creerlo, no parece correcto ni real! ¡[Mi] hogar siempre será Heinz Field!”, señaló el ex quarterback. “¡Nunca olvidaré el último partido y todos los increíbles aficionados en Forever Heinz!”.

I can’t believe it, it doesn’t seem right or real! Home will always be Heinz Field! I will never forget the last game, and all the amazing fans at FOREVER HEINZ! — Ben.#ForeverHeinz



