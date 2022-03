Biden anuncia cierre del espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos

Redacción

EU.-Se extienden medidas contra Rusia.

Biden comenzó su discurso diciendo que “la libertad siempre triunfará sobre la tirania” para luego abordar la invasión de Rusia a Ucrania. “Ciudadanos que han decidido bloquear el paso de los tanques con sus cuerpos”, dijo Biden.

“Estados Unidos está con Ucrania”, aseguró el mandatario y recordó que la OTAN fue creada para mantener la paz.

“El ataque de Putin sobre Ucrania fue premeditado y sin provocación, rechazó muchas oportunidades diplomáticas para solucionarlo”, dijo.

Aseguró que se unirá con las fuerzas aliadas europeas y cerrará el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos.

“Putin está aislado”, dijo el presidente y enumeró las acciones económicas que se han realizado para evitar que Rusia reciba fondos o dinero por los activos que tiene en las empresas fuera de su territorio.

19:50 Republicanos no acudirán al primer discurso del Estado de la Unión de Biden por desacuerdo con medidas sanitarias

Algunos legisladores republicanos han dicho que no asistirán al discurso del Estado de la Unión de la Unión del presidente Joe Biden este martes debido a las pruebas obligatorias de Covid-19 que deben realizarse antes del discurso.

“Estoy sano, así que no me haré una prueba de Covid… así que no asistiré al #SOTU”, dijo el representante por Kentucky, Thomas Massie, en un tuit el martes.

El senador por Florida, Marco Rubio, dijo el lunes que no asistiría al discurso de Biden porque no tenía tiempo para hacerse la prueba del virus. “No tengo tiempo para ir a hacerme una prueba de Covid hoy. Sólo me hago una prueba si estoy enfermo”, dijo.

El representante de Texas, Chip Roy, estuvo de acuerdo con la decisión de Rubio.

Durante la ceremonia el uso de los cubrebocas será opcional en el complejo del Capitolio antes del primer discurso del Estado de la Unión de Biden, aunque se requiere una prueba de coronavirus negativa y no se permitirán invitados de los legisladores.

Cinco legisladores demócratas han anunciado en el transcurso de este martes que dieron positivo a Covid-19. Se trata del senador Alex Padilla (California) y los representantes Jamie Raskin (Maryland), Pete Aguilar (California), Suzan DelBene (Washington) y Ted Deutch (Florida) dijeron que habían dado positivo al virus.

Con información de Latinus