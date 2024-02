Biblioteca de la UAA cuenta con 80 recursos electrónicos para consulta

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Actualmente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con 80 bases de datos (o recursos electrónicos) enfocadas a diversas áreas del conocimiento, las cuales pueden ser consultadas de manera gratuita por toda la comunidad universitaria a través de la plataforma de Biblioteca Virtual UAA, como un medio para enriquecer y complementar su aprendizaje.

La Mtra. Araceli Cruz Pacheco, jefa del Departamento de Información Bibliográfica de la UAA, declaró que se trata de una herramienta que integra artículos, revistas multidisciplinarias y especializadas, videos, entre otro material didáctico que ha sido revisado por profesionales, a fin de proporcionar información actualizada y veraz. Algunas de estas bases de datos fueron adquiridas por la UAA bajo una licencia anual, mientras que otras son de acceso abierto.

La encargada de Información Bibliográfica detalló que se pueden encontrar recursos electrónicos en ámbitos como derecho, negocios, ciencias de la salud, idiomas, diseño de modas, álgebra, ciencias biomédicas, arquitectura, botánica, educación, música, paisajismo, medicina, finanzas, pedagogía, sólo por mencionar algunos.

Entre las bases de datos que están disponibles en Biblioteca Virtual, se encuentran EBSCO Host, IEEE, eLibro, Journal of Soil and Water Conservation, Annual Reviews, Academic Search Complete – EBSCO, Tesis Doctorales en Red, The Royal Society, Oxford University Press, Emerald, SpringerLink, y muchos más.

Además, de revistas especializadas, libros y publicaciones periódicas como Merca 2.0, El Economista, Enfance, American Statistician, “Bordón. Revista de Pedagogía”, Arquitectura Viva, Álgebra Baldor, Domus, Mujer ejecutiva, Clinical Advances in Periodontics, Investigations in Mathematics Learning, Journal of Soil and Water Conservation, Bio One, entre otras.

Aunado a ello, Araceli Cruz comentó que también se cuenta con un recurso electrónico anti plagio para tesis de posgrado, una herramienta que permite verificar que no haya similitud con otros trabajos ya realizados. Finalmente, la maestra recordó a la comunidad universitaria que puede ingresar a estos recursos a través de la página http://biblioteca.uaa.mx/, y en caso de presentar alguna duda o aclaración, pueden acercarse con los bibliotecarios, o bien, hacer uso del chat en línea de la Biblioteca Virtual UAA.