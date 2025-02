Benavidez descarta pelea con ‘Canelo’

Redacción

David Benavidez ha cerrado la puerta a una pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Tras coronarse campeón mundial de peso semicompleto de la AMB al vencer por decisión unánime al cubano David Morrell en Las Vegas, el mexicoamericano dejó claro que su futuro está en la división de las 175 libras.

“Yo ya no estoy pensando en el ‘Canelo’, pienso en los mejores de mi peso (semicompleto). Me siento orgulloso, muchos fanáticos me apoyaron, yo ya me siento campeón mundial. Quiero seguir ganando a los mejores en este peso, ganar los cinturones y los títulos”, declaró Benavidez desde la T-Mobile Arena.

Con esto, el ‘Monstruo Mexicano’ enfocará sus esfuerzos en la unificación de la categoría y esperará el desenlace de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, quienes disputarán los títulos de la OMB y CMB.

Mientras tanto, ‘Canelo’ Álvarez ya tiene en la mira a su próximo rival. Sin Benavidez en el panorama, el tapatío apunta a enfrentar en mayo al cubano William Scull, su retador mandatorio en peso supermediano. De salir victorioso, su siguiente pelea podría ser en septiembre contra Terence Crawford, campeón unificado de peso wélter, quien subiría a las 168 libras para un combate que promete ser histórico.