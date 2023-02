Belinda reconoce que es difícil encontrar un buen amor

Redacción

“La Princesa del Pop Latino”, Belinda, acaparó la atención en redes sociales por una publicación que hizo alusiva al mes del amor y la amistad, inspirada en la historia de amor de sus abuelos.

La publicación de Belinda, fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram y su intención inicial fue recordar el aniversario luctuoso de sus abuelos maternos, Pierre Schüll y Juana Moreno, quienes eran más que allegados a la cantante, además, aprovechó para decir que fueron una de sus mayores inspiraciones en su vida pues tuvieron un amor como ningún otro.

En el texto además refiere “recuerdo como si fuera ayer la manera tan única en la que se amaban mis abuelitos, la forma en la que se veían, se apoyaban, se peleaban, pero siempre con tanto amor y respeto”, contó.

Tras lo cual agrega “Ojalá algún día la vida me de un amor así como el de ellos, son una fuente de inspiración, me recuerdan que el amor real sí existe, pero también me recuerda que está muy cabrón encontrarlo”.

Como era de esperarse, el texto de Belinda no pasó desapercibido para sus miles de fans y en muy pocos minutos su reflexión fue difundida en otras plataformas donde se generaron todo tipo de reacciones pues para empezar algunos internautas le enviaron mensajes de apoyo a la cantante por extrañar a sus abuelitos y otros aprovecharon para reconocer la relación de sus ancestros, aunque, lo que predominó fueron las burlas y comentarios irónicos sobre sus pasadas relaciones donde salieron a relucir los nombre de personalidades como Christian Nodal, Lupillo Rivera y Giovanni Dos Santos.

*Con información de El Heraldo de México