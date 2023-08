Belinda dice que está soltera y sin compromiso

Redacción

Ciudad de México.-Belinda estuvo hace unos días de paseo en Disneylandia festejando su cumpleaños 34 en compañía de su familia y amistades más cercanas, aunque recientemente se volvió a hablar sobre su estado sentimental y la misma artista salió a aclarar rumores.

Recientemente, un reportero de espectáculos aseguró que, entre los regalos que la cantante recibió por cumplir un año más de vida estaba un lujoso auto. ¿El remitente? Gonzalo Hevia Bailléres, quien desde hace algunos meses se especula sería su pareja sentimental, a pesar de que ella lo ha negado en más de una ocasión.

Tras difundirse aquel rumor, la misma cantante pidió que frenaran esas aseveraciones y aclararan que ella se encuentra soltera y sin ningún tipo de compromiso.

Belinda aclaró rumores sobre su situación sentimental

Durante el programa Venga la Alegría, la presentadora Flor Rubio compartió que Belinda contactó al reportero Gabriel Cuevas, que fue quien difundió la noticia del supuesto regalo que recibió la cantante de ‘Bella traición’, y le pidió aclarara la situación.

Belinda cumple años el 15 de agosto. (Foto: Instagram / @evelyn.salgadopineda).

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice: ‘Por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’”, señaló Rubio.

De igual forma le agradeció a la cantante por aclarar la información que se encargaron de difundir y misma que hizo eco en redes sociales.

¿Qué se dijo sobre un supuesto regalo para Belinda por parte de ‘su novio’?

El viernes pasado, el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas compartió a través de un programa de radio conducido por Flor Rubio que parte de los regalos que le hicieron a Belinda por su cumpleaños era un lujoso coche, que supuestamente le habría regalado ‘su novio’.

Belinda aclaró que se encuentra soltera y sin compromisos. (Foto: Instagram @belindapop)

“Me enteré de que a ‘mi hermana’ Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un ‘cochezazo’, ‘cochezazo’, de esas marcas que ni sé decir (…) un coche de alta gama (…) no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”, explicó Cuevas.

Aquella aseveración hizo eco en redes sociales y comenzó a replicarse, misma que llegó a ojos de la cantante y que ella misma pidió se desmintiera, aclarando que sigue soltera y que no recibió ningún costoso regalo.

Con información de El Financiero