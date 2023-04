Belinda afirma ser “la patrona” en México

Redacción

España.- Después de que se autoproclamó “La patrona” en México durante una entrevista que concedió al programa español La Resistencia, la cantante y actriz Belinda se colocó una vez más bajo los reflectores.

Siendo tema de conversación, principalmente en redes sociales, con tales declaraciones; además Belinda, cantante de origen español, ocasionó que los internautas y algunos televidentes se lanzaron contra ella por otorgarse a sí misma este título a quien calificaron como una mujer “ridícula” y “presumida”.

La artista de 33 años recibió comentarios acerca de que estaba equivocada por considerarse como “la patrona” en nuestro país porque, sin duda alguna, dijeron los internautas, había famosas como Thalía, Ángela Aguilar, Danna Paola, Paulina Rubio e incluso la polémica Gloria Trevi, incluso unos más mencionaron a Kenia Os; que merecían este título mucho antes que ella.

Algunos comentarios refieren, “pobrecita, tiene más de 10 años con la carrera musical perdida y dando patadas de ahogado con puro chisme”, “jajaja la patrona de qué o qué”, “pobrecita, sino se lo dice a sí misma, quién más”, “ni siquiera es de México, ya que se quede en España”.

Aunque los fanáticos de la intérprete salieron en su defensa y aseguraron que todo lo que ella dijo era verdad porque no había una artista de su talla en nuestro país y que además triunfara internacionalmente.

Invitada al programa conducido por el presentador David Broncano, Belinda fue cuestionada sobre diversos temas, especialmente sobre la cultura en México; otra de las situaciones que dieron de qué hablar sobre la visita de Belinda al programa español fue cuando ella confundió cocacína con azúcar glass, esto debido a que ella aseguró que nunca antes en su vida había visto este tipo de droga.

Asimismo tocaron temas relacionados con la tradición mexicana de romper una piñata e incluso golpearon con un palo una de ellas, piñata que Belinda cargó desde México y que representaba el rostro de Broncano, además la cantante le regaló una playera de la Selección Mexicana de futbol que inmediatamente el conductor se colocó.

La cantante también entonó una parte de la popular canción “Dale, dale, dale, no pierdas el tino” para que sus anfitriones conocieran la melodía que se utiliza para marcar el tiempo en que una persona puede golpear una piñata; cabe apuntar que esta es la segunda vez que Belinda asistió a este programa de entretenimiento en España.

Por su parte, Pedro Sola, conductor de Ventaneando, declaró durante la emisión del programa del martes 18 de abril que tras terminar su relación con el cantante Chistian Nodal, Belinda no se va a embarazar nunca, esto lo expresó después de que comentaran la noticia sobre el embarazo de Cazzu quien espera un bebé, fruto de su noviazgo con el cantautor mexicano; de lo que afirmó “yo no dudo que estaban muy enamorados, pero to te aseguro que Belinda no se va a quedar embarazada nunca… estoy seguro”.

*Con información de Infobae.