Bebé desapareció el día de su nacimiento en Aguascalientes; 23 años después lo siguen buscando

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El 23 de febrero de 1997, Irma Ponce dio a luz a su hijo en el entonces Sanatorio La Esperanza, ubicado en Aguascalientes. Ella apenas pudo pasar algunos segundos con su bebé, ya que después de que lo entregó a los doctores, jamás lo volvió a ver.

23 años después, Irma sigue buscando a su hijo.

La mujer decidió compartir su historia en redes sociales y su publicación se hizo viral en un grupo llamado ‘Busco a mis padres biológicos’.

Ella contó que lo único que ha logrado conocer es que los médicos jamás tomaron las huellas de su hijo y que en ese entonces, fue entregado a una mujer llamada Miss Johnson.

“Es muy poco lo que sé, pero tengo la esperanza de que por medio de este grupo pueda localizar a mi hijo, que ahora será un joven de 24 años”.

Este es el mensaje íntegro:

“Buenas tardes grupo, busco a mi hijo que desapareció el día 23 de Febrero de 1997 en la cuidad de Aguascalientes en el sanatorio Esperanza, clínica muy reconocida en aquel entonces, fui atendida por los doctores Ruiz Ponce, al nacer mi hijo, se lo llevaron a los cuneros y de ahí ya no lo volví a ver, en la clínica solo me dijeron que había desaparecido y que nadie había visto nada, además de que se me hizo raro que no hayan registrado su huella, ya que al nacer es lo primero que hacen.Eh buscado a mi hijo sin tener ninguna razón de su paradero, y nadie ah dicho nada.Hace aproximadamente 2 años, una conocida me comentó que su suegra antes de morir le había confesado que había trabajado de afanadora en dicha clínica y que a mi niño se lo había llevado una enfermera llamada Miss Johnson, y esto es lo único que se, es muy poco lo sé, pero tengo la esperanza de que por medio de este grupo pueda localizar a mi hijo, que ahora será un joven de 24 años.Les comparto fotos de mi familia y un retrato hablado de mi hijo, ojalá y esto les ayude para dar con el paradero de mi hijo.De antemano muchas gracias.”