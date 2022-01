Bebé de tres semanas muere por covid-19

Redacción

Qatar.-Los síntomas y las condiciones del coronavirus en el organismo pueden ser tan diverso en cada persona que incluso los niveles de inmunidad tras un contagio distan, tal es el caso de Andrea Miranda, una joven influencer de Argentina que se caracteriza por dar datos de vida sana, y quien se ha infectado de covid-19 dos veces en cuarenta días. Andrea Miranda, a través de su cuenta en Instagram, decidió contar cómo ha tenido que soportar el doble aislamiento por sus contagios de covid-19, extendiéndose incluso hasta estos días.

“La primera (vez que se contagió) estuvo mal – dentro de lo leve, claro – con fiebre muy alta, muchísima tos y congestión y una debilidad desconocida. Y me agarró en vacaciones, en otro país y a dos cuadras de una playa a la que no podía ir”, dijo.

En sus comentarios, admite que ha tenido que asomarse al balcón para tomar un poco de luz del sol, algo que “me hace bien”, así como afirmó que se inyectó contra el covid-19, un hecho que le hizo inmediatamente pensar: “Mierda, si me dio así vacunada…”.

“Hace unos días, cuando empecé a tener tos, quise creer que no era de nuevo. Pero la detecté al toque (inmediatamente): la misma tos, la misma sensación, el mismo dolor de cabeza y de ojos. Esta vez vino con menos fiebre pero con algo que no había sentido nunca en mi vida: el ahogo, la falta de aire, el pensar con todo tu ser ‘la puta madre no puedo respirar'”, sostuvo.

La influencer argentina tiene 34 años, sostuvo que no fuma desde hace 12 años y que, gracias a que practica yoga, sabe cómo controlar la respiración, aún así, en segundo contagio sintió que “esta vez, se me iba de las manos y no se me llenaban los pulmones”.

“Me han explicado que la doble infección es más compleja para los pulmones y que por eso puede haberme afectado así, pero no dejo de pensar en cómo la hubiera pasado si no me hubiera vacunado”, escribió la joven, quien sostuvo que pudo soportar el segundo contagio gracias a remedios y reposo, algo que le ayudo a que ahora esté “bastante mejor”.

Recalcó que “sí pasé un momento de mierda y, de alguna forma, todo fue más fácil gracias a mi familia que me alimentó y cuidó de lejos”, así como agradeció el apoyo de sus amigos y compañeros de trabajo como al personal sanitario de Jujuy, localidad argentina en la cual se encuentra asilada tras su segunda infección de coronavirus.

“Y si para algo me sirvió todo esto, fue para bajar mil cambios y, de verdad, volver a respirar”, afirmó.

Con información de Milenio