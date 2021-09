BBVA restablece sus servicios tras 20 horas de fallas

Redacción

Ciudad de México.- El banco BBVA informó que sus servicios se encuentran completamente restablecidos, luego de que este domingo sus cajeros y su aplicación móvil dejaron de funcionar por casi 20 horas.

De acuerdo con la página DownDetector, los problemas reportados por las personas usuarios tuvieron lugar en banca móvil (41%), iniciar sesión con móvil (43%) y cajeros automáticos (16%).

De acuerdo con la institución financiera, al tratarse de una falla interna, los datos y la información de los clientes no se vieron afectados, además que el banco ya opera con total normalidad.

“Hubo un error interno, nuestro, no tiene nada que ver con ningún factor de tipo externo, no surgieron anomalías de afuera… Lo que tuvimos fue que, de la madrugada de sábado a domingo, empezamos a hacer una serie de adecuaciones, entre 1 y 3 de la mañana. Todo esto que quisimos hacer fue para reforzar los servicios tecnológicos del banco, sufrieron afectaciones, porque se generó un problema que se causó en la ejecución de las actualizaciones al software”, dijo Jorge Terrazas, director de Comunicación e Identidad Corporativa de BBVA México, a medios de comunicación.

El vocero detalló que hasta el momento se hacen más estudios para saber “qué fue lo que causó” los problemas, pero hasta ahora “no tenemos transacciones pendientes, no tenemos mayor información sobre los impactos, no hay ningún comercio que no se le haya hecho el abono por transacciones en tarjetas que los clientes hicieran ayer”.