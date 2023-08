Batean a Lizzo para cantar en el medio tiempo del Súper Bowl

Redacción

Debido al escándalo de acoso sexual, Lizzo fue descartada para el show de medio tiempo del Super Bowl LVII.

La estrella de “About Damn Time” fue demandada por tres de sus exbailarinas por acoso sexual, creación de un ambiente de trabajo hostil y “body-shaming”, y una fuente dijo que su nombre fue eliminado de una lista que los jefes de la NFL estaban considerando para el espectáculo de febrero de 2024 en Las Vegas.

Las conversaciones para que Lizzo formara parte del show de medio tiempo, o interpretara el Himno Nacional, están muertas ahora que está rodeada de escándalos.

Las presentaciones en el Super Bowl son producidas por el sello discográfico Roc Nation de Jay-Z, quien hace poco canceló el festival ‘Made in America’ -que Lizzo iba a encabezar- después de las acusaciones en su contra.

Otro informante dijo a DailyMail.com que su equipo está “tratando desesperadamente de idear una estrategia para salvar su barco que se hunde“.

“Cada vez es más difícil, ya que cada vez son más las personas que la acusan de actos extremadamente inapropiados. Lizzo ha ganado mucho dinero, pero nadie sabe si podrá recuperarse de esta situación.

“Si habla, sus declaraciones son destrozadas. Si se calla, la llaman cobarde. En cualquier caso, no parece en este momento que pueda recuperarse de esto”.

Nuevas acusaciones de 6 extrabajadores por comportamiento sexual inapropiado

Antier te informamos que Lizzo fue acusada por al menos otras seis personas de comportamiento sexual inapropiado.

Los abogados que representan a las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez dijeron a Page Six que han estado revisando y examinando nuevas denuncias sobre conducta sexual inapropiada de otra media docena de denunciantes “con historias similares” a las del trío.

El abogado Ron Zambrano dijo que su bufete ha estado analizando las denuncias de otros bailarines que trabajaron con Lizzo en su reality show de Amazon Studios ‘Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls’.

Dijo que las tres acusadoras originales de Lizzo “han hablado con valentía y han compartido sus experiencias, abriendo la puerta a que otras se sientan capacitadas para hacer lo mismo”.

El abogado dijo a Page Six que las nuevas acusaciones se refieren a un “ambiente sexualmente cargado” y a la falta de pago a los empleados.

Entre las acusaciones contra Lizzo por parte de sus antiguos bailarines está la de que la cantante les presionaba para que se relacionaran con artistas desnudos en un club de Ámsterdam y les empujaba a comer plátanos que salían de las vaginas de las trabajadoras sexuales en el local nocturno.

Lizzo niega señalamientos

Lizzo negó las acusaciones. “Estos últimos días han sido desgarradoramente difíciles y abrumadoramente decepcionantes”.

“Mi ética de trabajo, mi moral y mi respeto han sido cuestionados. Se ha criticado mi carácter.

“Normalmente opto por no responder a acusaciones falsas, pero estas son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas como para no abordarlas”.

“Estas historias sensacionalistas proceden de antiguos empleados que ya han admitido públicamente que se les dijo que su comportamiento durante la gira era inapropiado y poco profesional”, dijo Lizzo.

Con información de AristeguiNoticias