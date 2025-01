“¡Basta de excusas! Es tiempo de resultados para México”, afirma el PAN

Redacción

Nuevo León.-Este 22 de enero iniciaron los trabajos de la Reunión Plenaria de las y

los Diputados del Partido Acción Nacional en Nuevo León, donde se

reunió todo el grupo parlamentario con el presidente nacional del PAN,

Jorge Romero, rumbo a una nueva era para el partido y el grupo

parlamentario. Esto con el objetivo de diseñar una Agenda Legislativa

firme y enfocada a resolver las verdaderas necesidades de la

ciudadanía. Fue en la reunión donde se designó a Elías Lixa como

coordinador del grupo parlamentario; asimismo, la diputada Noemí

Luna será vicecoordinadora.

El Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero, resaltó el compromiso

del partido para ser una oposición responsable y propositiva, enfocada

en los problemas reales de las y los mexicanos. Romero subrayó:

“Acción Nacional en los tiempos de este gobierno es oposición, punto.

Pero entendemos que es un partido que va a proponer por la gente, es

a lo que venimos, a definir los puntos de la agenda.”

Romero insistió en que la agenda del PAN estará centrada en el

bienestar de las familias mexicanas. En ese sentido, destacó que la

primera iniciativa de Acción Nacional al regresar al periodo legislativo

será la reducción del precio de la gasolina, un tema prioritario para el

partido:

“Vamos a insistir, y lo advertimos, no nos vamos a cansar de insistir en

que un paso de ayudarle a la gente es que baje el precio de la

gasolina.”

Además, Romero expresó su preocupación por las amenazas del nuevo

gobierno de Estados Unidos y su impacto en México. Afirmó que el

PAN no escatimará esfuerzos para defender la soberanía del país y

exigió al gobierno mexicano que tome medidas adecuadas en temas de

seguridad:

“En términos de seguridad, parten sus amenazas de la realidad que él

menciona. Le preguntamos a cualquier persona, está mintiendo cuando

hace esa aseveración? O debemos reconocer que existen enormes

extensiones territoriales donde gobierna el crimen organizado? Es

deber de este gobierno combatirlo.”

Por su parte, Elías Lixa, nuevo coordinador del Grupo Parlamentario del

PAN, destacó la importancia de este cambio en la coordinación y

reafirmó el compromiso de Acción Nacional de defender los derechos

de las y los mexicanos. En su intervención, Lixa expresó:

“El PAN está listo para sumar esfuerzos para que exista una política de

atención a los migrantes, pero también para defender los derechos de

los trabajadores mexicanos, en particular los ahorros del INFONAVIT.”

Lixa también enfatizó la necesidad urgente de reducir el precio de la

gasolina y la importancia de regular la tarifa eléctrica, resaltando que la

disminución de estos costos es posible. Además, el nuevo coordinador

destacó que el PAN luchará contra el desabasto de medicamentos y

continuará impulsando una agenda de rendición de cuentas en el

gobierno:

“No solo puede bajar la gasolina, sino que tiene que bajar porque el

petróleo está bajando en todo el mundo, por supuesto que se puede,

pero Morena no quiere.”

Además, Lixa puntualizó que la reforma al Poder Judicial es uno de los

temas clave para el PAN, y se comprometió a seguir luchando para

evitar que el gobierno interfiera en la impartición de justicia:

“Está echando a andar la reforma al Poder Judicial. No se nos olvida

que está en curso un proceso alarmante, vamos a evidenciar las garras

del gobierno en la impartición de justicia.”

Finalmente, el PAN reafirmó su postura de ser una oposición firme,

dispuesta a dialogar, pero también a defender con determinación los

principios democráticos que rigen a México. Acción Nacional

continuará trabajando con una agenda centrada en la economía de las

familias, la defensa de las instituciones y la justicia para todos los

mexicanos.

Con este llamado a la acción, el PAN consolida su posición como un

partido que no solo señala los errores del gobierno, sino que propone y

actúa en beneficio de las y los ciudadanos.

Con estas premisas, arrancó oficialmente la Plenaria de las y los

Diputados del PAN en Nuevo León. A lo largo de las próximas jornadas,

se profundizará en la ruta legislativa y la coordinación de esfuerzos para

impulsar iniciativas que verdaderamente beneficien a las familias

mexicanas.

En el evento que se realiza en San Pedro Garza, García, Nuevo León,

participan las y los legisladores del PAN, integrantes de la dirigencia

nacional, y figuras clave del partido, consolidando una agenda

legislativa sólida que busca responder a las problemáticas urgentes de

las familias mexicanas.

De esta manera, diputadas y diputados cierran filas con rumbo al

próximo periodo ordinario de sesiones, con el firme compromiso de

trabajar en favor del país, siendo la principal fuerza opositora.