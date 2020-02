Barra de Necaxa denuncia represión de policías al sacarlos del Victoria

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La barra de Necaxa Sobredosis Albirroja, denunció actos de represión en su contra tras haber sido sacados del estadio Victoria al haber expresado con gritos al árbitro del partido su molestia por la anulación de un segundo gol a los Rayos en el encuentro sostenido frente al Puebla este fin de semana.

Mediante sus redes sociales, acusaron a policías municipales no sólo de represión, sino de falta de conocimiento al reglamento. Expresaron que en ningún momento lanzaron gritos homofóbicos, donde rechazan que se les reprima solamente por mostrar su desacuerdo a una decisión arbitral, considerando que en un estadio y a un encuentro de futbol no se puede tener a la afición callada.



“La Barra Una vez más sufre represión, ayer anulan 2 Goles en el segundo Gol un canto que se escucha en todos los estadios de Mexico e incluso del mundo habla Hispana vs el árbitro , y cuál fue la respuesta una vez más la policia haciendo Gala de su poca preparación y su poco conocimiento del reglamento y más aún de lo que es el fútbol Imaginen un estadio sin gritos ( ojo no fue el grito Homofobico) del cual en el Victoria está erradicado completamente, esto no solo Afecta a la barra afecta acáda uno de los aficionados que acuden a un estadio de fútbol, capaciten a los Policías de entrada sabemos que leer no saben pero pues con Dibujitos de esto si esto no, Atención Gente nos están robando el Fútbol y para Lo que es una distracción de ir a gritar a divertirte qué pasará después ? Estar sentados con un libro y sin decir ninguna Grosería ( típica y coloquial de los Mexicanos) Policia incompetente y Bastarda estudien un poco más las reglas para después querer imponerlas, la Directiva debería de pedir sanción para el Policía que Orquestó todo ya que afecto en el Bolsillo ( la barra paga su entrada) de varia gente que fue a divertirse Sanamente Una lastima esto les recordamos a esos Valientes Policías que los Delincuentes no están en la grada estan en la calle y también les recordamos que CHINGUEN A SU MADRE”

Compartan Necaxa es de Todos y todos vamos al estadio a Gritar a divertirnos que no nos roben eso COMPARTAN POR FAVOR

La Sobredosis Resiste … Texto íntegro. Hay que recordar que durante el encuentro entre Necaxa y Publa este pasado sábado, al medio tiempo la barra Necaxista que se ubica detrás de la cabecera norte del estadio Victoria, fue conminada a salir por gritarle al árbitro del encuentro ¡hijo de p&#*+@! por la anulación de un gol al equipo local.