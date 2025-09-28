Barcelona, nuevo líder de la Liga de España

Redacción

Barcelona.- Club Barcelona protagonizó una remontada en el Estadio Olímpico de Montjuic, venciendo 2-1 a la Real Sociedad en la séptima jornada de LaLiga 2025-2026 y merced a este triunfo le permite a los azulgranas desbancar al Real Madrid y colocarse como líderes en solitario del campeonato español.

La oportunidad dorada se presentó tras la goleada 5-2 que el Atlético de Madrid le propinó al cuadro merengue la víspera en el derbi capitalino. Los dirigidos por Hansi Flick no fallaron en aprovechar el tropiezo de su máximo rival.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Barça cuando Álvaro Odriozola adelantó al conjunto vasco al minuto 31. Sin embargo, el defensor francés Jules Koundé igualó el marcador con un potente cabezazo al 43’. Ya en la segunda mitad, el delantero polaco Robert Lewandowski sentenció la remontada con otro remate aéreo al 59’, culminando una jugada espectacular asistida por la joven promesa Lamine Yamal.

Con esta victoria, el FC Barcelona suma 19 puntos (seis triunfos y un empate), arrebatando la cima a un Real Madrid que se queda con 18 unidades en el segundo puesto. El Barça no solo defiende su corona con un mensaje de carácter y reacción, sino que demuestra que tiene la profundidad de plantilla para resolver duelos complicados.