Bárbara Mori rompe el silencio sobre las críticas a su hijo Sergio Mayer Mori

Redacción

Tras la ola de comentarios negativos hacia Sergio Mayer Mori por su participación en el reality “La granja VIP”, su madre, la actriz Bárbara Mori, decidió pronunciarse y dejar claro el cariño y admiración que siente por él, sin entrar en las polémicas que lo rodean.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, la protagonista de Rubí habló por primera vez sobre el desempeño de su hijo en el reality. “Qué te puedo decir de mi hijo, es lo más hermoso de mi vida, creo que cada quien trae lo suyo, me encanta que lo puedan conocer, yo estoy perdidamente enamorada de él”, expresó la actriz.

En los últimos días, Mayer Mori ha sido criticado en redes sociales por su comportamiento dentro del programa. Su negativa a compartir habitación con César Doroteo, integrante de la comunidad LGBTQ+, y el uso de un apodo considerado ofensivo generaron acusaciones de intolerancia. También fueron señalados algunos de sus comentarios sobre la paternidad y su reacción ante la eliminación de una compañera.

Aun con las controversias, Bárbara Mori optó por destacar el lado humano de su hijo, a quien describió como una persona auténtica y sensible. La actriz ya había mostrado su apoyo la semana pasada con un mensaje en redes sociales en el que expresó su amor incondicional.

Por su parte, el joven también ha hablado con frecuencia de su madre dentro del reality. En una de las dinámicas, la eligió como su “fuego” o guía en la vida, y aseguró que su ejemplo lo inspira a crecer. “Mi madre es exactamente como la analogía de una luz que guía parte de mi camino en esta tierra”, dijo.

Sergio Mayer Mori reconoció además los errores que ha cometido y agradeció la paciencia y apoyo de su familia. Mientras tanto, en redes sociales el debate continúa entre quienes cuestionan sus actitudes y quienes defienden su autenticidad frente a las cámaras.