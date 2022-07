Bárbara Mori no regresará a las telenovelas

Redacción

Ciudad de México.-Aunque le han ofrecido diversos proyectos para regresar a las novelas, Bárbara Mori ha declinado rotundamente.

No podemos negar que Bárbara Mori es una de las actrices más icónicas de México, pues le dio vida a los personajes más emblemáticos y queridos de las telenovelas, como la malvada ‘Rubí’ o la valiente ‘Azul Vidal’.

Sin embargo, desde hace tiempo no vemos a Mori en los melodramas, y, al parecer, la famosa uruguaya de 44 años no planea un próximo regreso a las novelas por una poderosa razón.

Recientemente, la actriz comentó que los proyectos que le han propuesto no le “atraen” y confesó que le gustaría historias que toquen “fibras humanas”, algo que considera que hace falta en el mundo del entretenimiento.

“Las historias que me han ofrecido, hasta ahorita, no me atraen. Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas, que creo que hace mucha falta en la humanidad y, sobretodo, en los tiempos difíciles que estamos viviendo”, indicó Morí en un encuentro con la prensa.

Acerca del proyecto donde planea narrar el abuso físico que vivió en su niñez, la actriz indicó que le han negado el presupuesto para realizarlo en dos ocasiones, sin motivo aparente.

“No está porque la metí a oficina y me negaron el presupuesto dos veces. De pronto no te dicen (la razón), entonces estamos esperando el dictamen”, comentó Mori.

Con información de TVNotas