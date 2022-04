Bárbara de Regil sueña con ganar un Oscar

Redacción

Ciudad de México.-Famosa se ilusiona.

El sueño de muchas actrices y actores es llegar al escenario de Dolby Theatre en los Ángeles para recoger su estatuilla y regocijarse ante el aplauso del público en una ceremonia del Óscar, tal como lo ha hecho el actor mexicano Eugenio Derbez el fin pasado por la película CODA.

Esta vez es Bárbara de Regil quien reveló en una entrevista para el programa ‘Sale el Sol que un premio así, es su mayor anhelo.

“Todos en nuestros trabajos aspiramos a algo más, entonces sí, claro, si se llegara a dar yo feliz de la vida”.

También aclaro que lo que diga el público de ella, la tiene sin cuidado: “Aunque la gente se burle; la gente se burla luego de los sueños de los demás”.

Pese a que le gustaría ser merecedora de un gran reconocimiento como es el Óscar, aclaró que de no tenerlo no afectaría a su vida.

“Y si no lo llego a hacer, si no llego a estar nominada a un Óscar, no pasa nada, pero siempre hay que ponernos una meta”, agregó.

Asimismo, De Regil señaló que Derbez la inspiró y que se quedó con las ganas de ver a Eiza González, una mexicana que también la está rompiendo en Hollywood.

Con información de TVNotas