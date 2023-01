Bárbara de Regil es balconeada por su madre

Bárbara de Regil quien es una de las figuras más polémicas de las redes sociales de nuevo dio de que hablar y es que en esta ocasión decidió unirse al trend de TikTok en el que con algún acompañante dices cosas que no te agradan del otro.

Para realizar dicho clip invitó a su mamá, Bárbara Alfaro, quien dio a conocer que la protagonista de ‘Cabo’ no soporta que le digan las verdades en su cara y que incluso toma una mala actitud.

No obstante, el tiktok da inició con Bárbara señalando que no le gusta que su madre la regaña por decir groserías cuando está enojada: “Y yo me estoy expresando porque así me expresó”.

Por su parte, su mamá indició que le da pena ajena que lo haga en público, añadió que no le agrada que haga gestos mordiéndose el labio, porque la hace parecer borracha: “Parece que estás ped*”.

De Regil dijo su siguiente cosa que no le gusta, la cual es que su mamá olvida las cosas que le dicen y es que apuntó a que nunca escucha, Alfaro se defendió diciendo que ya se le olvidan las cosas: “Lo siento, se me olvida lo que me dices, tenme paciencia”.

En el siguiente turno de la señora Bárbara reveló que odia que ande descalza y es que de acuerdo a sus palabras las enfermedades entran por los pies:

“Me los lavó antes de dormir, me gusta estar descalza, soy Jane de Tarzán o Tarzán si quieren”, declaró la influencer.

Pero parece ser que lo impulsiva es de familia y es que la actriz externó que su madre no tiene ningún filtro a la hora de hablar, por lo que suele pedir perdón después de: “Siempre dice las cosas así sin pensar y lo dice, y luego dice: ‘perdón es que no pensé'”.

Fue la última revelación de su madre la que causó la polémica y es que admitió que la famosa no soporta que le digan la verdad en la cara y no solo eso, sino que tienden a irse del lugar en el que está tomando una mala actitud:

“No soportas que te digan las verdades en la cara, no la aceptas y te encabr**** de volada, o sea, no puedo decirte que actúas mal”, señaló.

La intérprete de ‘Rosario Tijeras’ de inmediato se empezó a reír y le dijo: “Vete a la ching***”.

Su madre añadió que se refería a su actuar con las personas, no en su trabajo:

“Actuando mal con cualquier situación con Fernando, tu hermana, conmigo, Alexa o algo porque te encabr**** durísimo, no aceptas, te encabr**** y te largas”, externó.

Bárbara, quien siempre comparte cosas de meditación y paz, explicó que se aleja porque se bloquea y se va a meditar, pero su madre fue quien desmintió ese hecho:

“No, no te vas a meditar, no aceptas que se te digan las verdades en tu cara, tal cual porque te encab***”, finalizó.

El clip termina con ambas riendo y diciendo que aman a los seguidores.

Claro que los internautas no perdieron la oportunidad de secundar a la señora y señalar que es verdad, que no soporta que le digan las verdades

“Ya vimos que no acepta”, “Y ni aceptó al final jajaja”, “Coincido en que nuestra Barbarita es enojona”, “Ya se sabía que no acepta las verdades jajaja”, “Y sí, al final se vio molesta que le digan sus verdades”, “Y aguantó las verdades”, comentaron usuarios.

Con información de TvNotas