Barack Obama sale al rescate de la campaña demócrata

EU.-El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama , ha tenido que salir al rescate del Partido Demócrata , que se juega el control del Congreso estadounidense y la agenda legislativa del presidente Joe Biden . Mientras que Biden se ha mostrado discreto, Obama (2009-2017) aparece en todas partes en el terreno y en los videos de campaña de su partido.

El presidente de EU, Joe Biden, y el ex presidente Barack Obama durante un evento de campaña para el candidato demócrata a senador John Fetterman y el candidato a gobernador de Pensilvania Josh Shapiro en Filadelfia, Pensilvania.

Los demócratas se juegan su mayoría en el Congreso en unos comicios que Biden ha calificado de ‘definitorios’ para la democracia estadounidense, aunque los temas de actualidad, como la inflación, han dominado la campaña. Según las encuestas, los republicanos lograrán el martes la mayoría de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que se renueva completamente, y muchos demócratas temen que el Senado (con un tercio de los escaños en juego: 14 demócratas y 21 republicanos) también se les escape. Actualmente los demócratas tienen mayoría en las dos cámaras, pero el senado solo por un voto, el de la vicepresidenta Kamala Harris. Biden y Obama defienden una misma idea en sus discursos: salvar la democracia estadounidense poniendo un freno a los republicanos, el partido del expresidente Donald Trump Pero el exmandatario, con su sentido de la oratoria, le ha robado las cámaras al quien fuera su vicepresidente. ‘Si ganan, no sabemos lo que podría suceder’, dijo acerca de los conservadores, saboreando visiblemente el entusiasmo del público en Atlanta, Georgia, uno de los estado más disputados. ‘¡Quiero que se despeguen del sofá y vayan a votar! ¡Dejen sus teléfonos, dejen TikTok tranquilo, vayan a votar!’, reclamó. Obama se había apartado de la arena política para consagrarse a actividades como la producción de documentales, publicaciones o la filantropía, entre otras. Sin embargo, ante las encuestas que pronostican una ola roja, el demócrata salió de su retiro para apoyar a su partido.

Al ser desafiado por un manifestante en Detroit, Michigan, Obama respondió: ‘Señor, eso es exactamente lo que estoy tratando de decir. Tenemos un marco aquí en nuestra democracia. Soy yo el que está hablando, tendrá la oportunidad de hablar usted más tarde. Usted no haría eso en su lugar de trabajo’. Obama tiene razones para estar alerta: su partido sufrió una fuerte derrota en los comicios de medio mandato de 2010, durante su primer período. ‘Hay un peligro inherente en el hecho de estar en la Casa Blanca y en la burbuja’ del poder, dijo entonces acerca de las elecciones que suelen ser desfavorables al partido de gobierno. Biden, que se suele presentar como un presidente cercano a la ‘clase media’, alejado del microcosmos de Washington, parece no obstante estar encerrado en esa ‘burbuja’ desde el inicio de la campaña. Aunque se desplaza regularmente para levantar fondos para los demócratas, el presidente de 79 años, impopular, no se ha aventurado a hacer campaña en estados reñidos como Arizona. El presidente tiene una aprobación de 42.1%, de acuerdo con el promedio de encuestas de FiveThirtyEight. En una entrevista este octubre, Obama incluso mostró preocupación sobre el camino adoptado por los líderes demócratas de adentrarse en polémicas abstractas sobre temas sociales complejos y cuestiones de vocabulario, corriendo el riesgo de parecer desconectados de las preocupaciones cotidianas de los estadounidenses, pero principalmente frente a la sencilla estrategia de los republicanos, que machacan contra la inseguridad y la inflación. ‘Ser un poco más concretos y más prosaicos, creo que haría mucho para luchar contra la propaganda difundida continuamente por Fox News’, la cadena favorita de la extrema derecha, afirmó Obama.

