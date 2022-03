Banorte llama a los mexicanos a ayudar a comprar a Banamex

Redacción

Ciudad de México.-Grupo Financiero Banorte hará que Citibanamex se quede en manos de mexicanos mediante la posible compra del banco en los próximos meses.

A través de un comunicado anunció que, una vez que se difundan las condiciones de venta de Banamex y que su análisis demuestre que la compra pudiera ser beneficiosa para sus accionistas, llamará a ciudadanos, familias y empresarios mexicanos para “recuperar” al Banco Nacional de México.

De acuerdo con la institución, el objetivo es que cada persona figure como un pequeño accionista en la posible compra del negocio minorista de Citi.

Para ello, explicó que planea habilitar sus más de mil 100 sucursales y distintos canales de atención para permitir a todos los mexicanos que así lo deseen incorporarse a este esfuerzo nacional.

Al respecto, Carlos Hank González, presidente del Consejo del Grupo Financiero Banorte, señaló que “esta es una oportunidad histórica para fortalecer a la banca nacional, sumando a empresarios y público mexicano”.

“En caso de decidir participar, invitaríamos a todos los empresarios que conforman nuestros consejos regionales y consejos locales en todo el país a sumarse como inversionistas para la recuperación de esta institución histórica de la banca nacional”, señaló Carlos Hank González, presidente del Consejo de GFNorte.

El pasado 11 de enero, Citi anunció que pondría a la venta su negocio de banca minorista en México como parte de una estrategia de expansión a nivel global.

Con la venta de este segmento, el banco estadounidense operará en el país únicamente con grandes empresas o clientes institucionales que cotizan en la bolsa de valores.

No obstante, de acuerdo con Banorte, los acuerdos finales para llevar a cabo esta transacción aún no se han dado a conocer y por lo tanto no se puede realizar un análisis más profundo para conocer la rentabilidad del negocio.

Banorte no se precipitará

Hace unos semanas, el director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel, explicó en entrevista con este diario que la institución no se precipitaría y realizará un proceso de análisis para adquirir Banamex.

“Apenas estamos viendo si le vamos a entrar o no. Todavía no abren el cuarto de datos y hasta que vayamos, entremos, veamos, analicemos, vamos a poder decir si seguimos en el proceso, si entramos o no”.

Agregó que todo depende de que se libere la información en Citi, “que no se ha liberado. Nos tenemos que adaptar a su proceso y con base en ello vamos a ir discerniendo para saber si le entramos o no”.

El deseo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “mexicanizar este banco”, hizo pensar a muchos en Banorte, el único de los grandes bancos con capital nacional y solidez financiera. Pero de acuerdo con Marcos Ramírez, no hay nada nuevo sobre el tema.

Con información de Julio Astillero