Banorte, Afirme y Banregio encabezan lista negra en México

Ciudad de México.-La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa sobre las reclamaciones presentadas a los Bancos: Banorte, Banregio y Afirme a nivel nacional y en el estado de Nuevo León, de 2019 a 2020 y durante enero – mayo de 2020 y 2021.

Durante 2020 la CONDUSEF registró 24,723 reclamaciones de Banorte, Banregio y Afirme a nivel nacional; los cuales representaron el 19.7% del total de reclamaciones, en comparación con 2019, estas reclamaciones disminuyeron 26.7% respecto a 2019.

Mientras que, de enero a mayo de 2021, se registraron 11,238 reclamaciones y representaron el 17.3% del total de las reclamaciones; las cuales tuvieron un incremento del 9.0% respecto al mismo periodo de 2020.

En el estado de Nuevo León las reclamaciones en 2021 (enero a mayo) de estos 3 Bancos fueron de 1,137 asuntos, las cuales representaron el 39.1% del total de reclamaciones, estas reclamaciones tuvieron un incremento de 4.7% respecto al mismo periodo de 2020.

En 2021 a nivel nacional, Banregio fue el Banco que presentó el mayor incremento con el 189.0% respecto a 2020, así como en el estado de Nuevo León con el 125.9% de incremento.

3 entidades federativas presentaron el 40% de las reclamaciones, CDMX con el 18%, Estado de México con el 12% y Nuevo León con el 10%.

En 2021, en el estado de Nuevo León, el municipio de Monterrey presentó el 16% de las reclamaciones, seguido de San Nicolás de los Garza con el 7%.

En 2021 a nivel nacional, la causa que registró el mayor número de reclamaciones fue Consumos no reconocidos con el 26%, mientras que la causa de Gestión de Cobranza (REDECO) tuvo un incremento del 43.5% respecto a 2020 al pasar de 932 a 1,337 asuntos.

La causa de Consumos no reconocidos en el estado de Nuevo León fue también la más reclamada con el 33% de las reclamaciones en 2021. Destaca el incremento del 633.3% de la causa Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada al pasar de 9 asuntos en 2020 a 66 asuntos en 2021.

En los primeros cinco meses de 2021 la participación de los adultos mayores en las reclamaciones de estos 3 Bancos a Nivel Nacional, se incrementó en 0.5% puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2020, en cuanto a la variación se registró un incremento en las reclamaciones de 14.2% al pasar de 3,314 asuntos en 2020 a 3,786 asuntos en 2021.

“* Variación en puntos porcentuales.

En el estado de Nuevo León durante los primeros cinco meses de 2021 la participación de estos 3 bancos en las reclamaciones de los adultos mayores, se incrementó en 3.8% con respecto al mismo periodo de 2020, por lo que se refiere a la variación de las reclamaciones tuvieron un incremento del 12.6% al pasar de 437 asuntos en 2020 a 492 asuntos en 2021.

