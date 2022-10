Bancos encabezan lista de quejas ante Condusef 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta 6 de cada 10 quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tienen que ver con las instituciones bancaria, reveló el encargado en la entidad, José Antonio Mejía Lozano.

En rueda de prensa agregó que las quejas más recurrentes de los usuarios son por cargos no reconocidos, trasferencias no autorizadas y utilización de datos personales.

El funcionario federal comentó que sin embargo en general no existe una cultura financiera en México hasta en 7 de cada 10 personas, por lo que esto conlleva a que las personas sean blanco fácil de defraudadores o estafas.

Al concluir Mejía Lozano conminó a solicitar asesoría de Condusef ante cualquier tipo de duda y sobre todo denunciar cualquier tipo de situación no sólo por parte de bancos, sino de aseguradora, instituciones crediticias, entre otras.