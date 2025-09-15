Bali, punto de disputa territorial entre los cárteles mexicanos y rusos

Redacción

Indonesia.-La violencia de los cárteles mexicanos se ha extendido a varias partes del mundo, entre estas Bali, Indonesia, un destino turístico en el que también hay presencia de grupos criminales de Rusia y China.

De acuerdo con una publicación del medio The Daily Telegraph, las disputas entre los cárteles mexicanos y rusos en ese país se han intensificado; las autoridades han detectado la presencia del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además del Primeiro Comando da Capital, de Brasil.

En Bali tienen reporte de la presencia de la banda “14K”, de China, que ha operado durante décadas, pero ahora se teme que la presencia de grupos latinoamericanos incrementen la violencia de manera exponencial en la región.

El diario afirma que estos grupos se establecieron en Bali luego de las medidas restrictivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la cercanía que hay con Australia y Nueva Zelanda.

De acuerdo con la investigadora Vanda Felbab-Brown, del Brookings Institution, grupos del crimen organizado de la región latinoamericana actúan de manera muy violenta para tomar territorios, a diferencia de los chinos, que “operan de manera relativamente pacífica”.

“Eso no excluye matar o torturar a alguien, lo hacen, pero lo hacen por decenas, no por decenas de miles”, añadió.

El medio destaca que la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia (BNN) ha advertido que la isla de Bali se podría convertir en una “zona de guerra” si no se frena la actuación de cárteles como los mexicanos.

“Están convirtiendo a Bali en un campo de exterminio para las operaciones de los grupos criminales de drogas”, dijo a The Daily Telegraph Marthinus Hukom, comisionado general del BNN.

Con información de Latinus