Balean taller en el Barrio de San Marcos y tras persecución abandonan camioneta en SFR

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Una agresión armada ocurrió la noche de éste martes en un taller mecánico y que al ser detectados los presuntos responsables se originó una persecución que culminó al abandonar la unidad en la que viajaban en la entrada a San Francisco de los Romo.

Los hechos se verificaron poco antes de las 21:30 horas cuando vecinos reportaron que en el cruce de las calles David Reynoso y Talamantes, en el Barrio de San Marcos en la zona centro de esta ciudad se habían escuchado alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego.

Al arribo de las unidades policiales se detectaron que en la fachada de un taller mecánico se encontraban los impactos de arma de fuego por lo que los elementos policiales se dirigieron con las personas que en este momento se encontraban al interior de dicho establecimiento para saber más detalles de la agresión.

En ese mismo lapso sobre la Avenida Convención se detectó la camioneta Jeep Cherokee de los presuntos responsables y Policías Estatales al tratar de detenerla se inició una persecución que culminó a unos metros de la entrada a San Francisco de los Romo y cuyos presuntos responsables lograron huir.

Finalmente, Agentes de Investigación tomaron conocimiento del hecho aunque presuntamente más tarde se logró conocer que fue detenido un hombre como probable responsable del ataque a balazos.