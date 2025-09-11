Balean casa y hieren a hombre en Jesús María

Oscar Salado

Jesús María, Ags.-Una noche violenta vivió Jesús María luego de que sujetos armados atacaran a balazos una vivienda y en otro punto lesionaron a un hombre al que dejaron grave.

El primer hecho se verificó al filo de las 21 horas en el cruce de la calle Niágara y centenario en la zona centro de la municipalidad, ahí los presuntos responsables realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de la fachada de una vivienda sin que se hayan registrado personas lesionadas.

Balean a un sujeto en su vivienda

Posteriormente a través del número de emergencia 911 se reportó que en la calle Miguel Barberena Vega esquina con Avenida solidaridad en La Cañada, una persona estaba herida tras recibir varios balazos.

Tras la llegada de los cuerpos de emergencia estos detectaron a Miguel Ángel garza Coronado de 50 años, quien presentaba dos impactos de arma de fuego uno en el abdomen y el otro en la extremidad inferior derecha.

La víctima al declarar señaló a por lo menos cinco sujetos que viajaban a bordo de dos motocicletas y que los cuales minutos antes habían tocado en su domicilio por lo que al salir sin mediar palabra había sido atacado con las armas de fuego.

En la zona se localizaron cuatro casquillos percutidos por lo que personal de la dirección general de investigación pericial realizó el levantamiento de los indicios.

Finalmente, paramédicos del ISSEA trasladaron al herido a recibir atención médica a un hospital en donde su estado de salud es reportado como grave.