Balean a hombre intentó robar al tren en la colonia Constitución en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un individuo que pretendía robar uno de los vagones del tren fue baleado por elementos de seguridad de la empresa FERROMEX.

Los hechos se verificaron a las 14:00 horas de este viernes sobre el artículo primero y catorce en la citada colonia.

Luego de que la víctima al tratar de abrir uno de los vagones fue sorprendido por los guardias quienes realizaron una detonación de arma de fuego hiriéndolo a la altura del cuello.

El presunto responsable quien dijo llamarse José Clemente Coronado de 31 años, quien herido huyó de la escena del crimen y se dirigió hasta la avenida Constitución e ingresó a una farmacia para solicitar auxilio, el médico que en ese momento atendía al revisarlo detectó la herida y a su vez dio parte al servicio de emergencia 911.

Al sitio acudieron policías municipales y estatales seguidos de paramédicos del ISSEA, los cuales tomaron la determinación de trasladar a José al Hospital Tercer Milenio a pesar de que el impacto que había recibido no ponía en riesgo su vida.

Finalmente, Agentes de Investigación hicieron acto de presencia para las diligencias correspondientes sin que hasta el momento se haya detenido a los guardias.