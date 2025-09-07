20 C
Aguascalientes
8 septiembre, 2025
Tendencias

Muere asaltante atacado por perros en Aguascalientes

Se mata motociclista en el Cerrito de la Cruz

Agoniza ministerial tras volcar rumbo a Calvillo

Investiga Fiscalía desaparición de joven en baile en San José…

Nuevo domingo de chubascos se espera en Aguascalientes

Ofrecen disculpas jóvenes bromistas que asustaron queriendo “levantar” a 2…

Motociclista muere atropellado por tráiler en la 45 sur

 Según el feng shui esto significa la presencia de cucarachas…

Entregan hasta 20 órdenes de protección a mujeres al mes…

Ascienden a 905 los fallecidos por las inundaciones en Pakistán

Balean a hombre en Jesús María, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre fue atacado a balazos y resultó herido de consideración al interior de su vivienda ubicada en Jesús María.

Los hechos se verificaron a las 19:00 horas en el cruce de las calles Paseo del Sauce y paseo de la Ceiba.

El herido fue Miguel Ángel, apodado “El Glenda”, de aproximadamente 25 a 30 años, quien fue trasladado por paramédicos del ISSEA al Hospital Hidalgo en estado grave.

El ataque fue perpetrado por 4 sujetos que viajaban en motocicletas y que al irrumpir e ingresar al domicilio de la víctima lo atacaron a balazos para después darse a la fuga.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, ya que fueron localizados 4 casquillos percutidos.

Posteriormente hicieron acto de presencia Agentes de Investigación para las pesquisas correspondientes.