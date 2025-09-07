Balean a hombre en Jesús María, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre fue atacado a balazos y resultó herido de consideración al interior de su vivienda ubicada en Jesús María.

Los hechos se verificaron a las 19:00 horas en el cruce de las calles Paseo del Sauce y paseo de la Ceiba.

El herido fue Miguel Ángel, apodado “El Glenda”, de aproximadamente 25 a 30 años, quien fue trasladado por paramédicos del ISSEA al Hospital Hidalgo en estado grave.

El ataque fue perpetrado por 4 sujetos que viajaban en motocicletas y que al irrumpir e ingresar al domicilio de la víctima lo atacaron a balazos para después darse a la fuga.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, ya que fueron localizados 4 casquillos percutidos.

Posteriormente hicieron acto de presencia Agentes de Investigación para las pesquisas correspondientes.