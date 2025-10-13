Balean a hombre en la Central de Abastos en Aguascalientes

Oscar Saldado

Aguascalientes, Ags.- Un hombre fue atacado a balazos la noche de este domingo en las inmediaciones del Mercado de Abastos, cuando se encontraba en compañía de otras dos personas dentro de un bar ubicado sobre la calle Block K.

El ataque ocurrió minutos antes de las 21:00 horas, frente a una carnicería, cuando la víctima —de entre 40 y 45 años de edad— fue sorprendida por un grupo de sujetos que abrieron fuego en su contra. Recibió tres disparos en el pecho y dos más en el brazo derecho.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al Hospital General de Zona 1 del IMSS, donde permanece en estado crítico.

De acuerdo con testigos, el herido sería un chofer de una empresa de paquetería que había estacionado su camión a pocos metros del sitio. Cuando se dirigía a la unidad para recoger unas pertenencias, fue interceptado por cinco hombres que viajaban a bordo de un vehículo Versa gris, desde el cual le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Policía de Investigación arribaron al punto y acordonaron la zona para recabar indicios. Los agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la detención de los presuntos responsables ni el móvil de la agresión.