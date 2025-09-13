Balean a 3 jóvenes en Rancho Santa Mónica, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Tres jóvenes fueron atacados a balazos y resultaron con lesiones de consideración cuando se encontraban en una pequeña plaza comercial situada al sur de la ciudad.

Los hechos se verificaron al filo de las 21:20 horas, en el cruce de la Avenida Siglo XXI y Paseo de Argel en el fraccionamiento Rancho Santa Mónica.

Los heridos son tres jóvenes de entre 25 a 30 años, los cuales fueron trasladados por paramédicos municipales en condiciones graves de salud al Hospital General de Zona 1 del IMSS.

De acuerdo a testigos al sitio arribaron a uno de los establecimientos tres sujetos de los cuales uno de ellos descendió del automóvil y fue quien realizó las detonaciones de arma de fuego en contra de las tres víctimas.

Tras el ataque los presuntos responsables abordaron un coche negro y se dieron a la fuga, por lo que se reportó al 911 y más tarde acudieron elementos de la Policía Municipal Estatal y Ministerial, cuyos uniformados a pesar de que realizaron un operativo no lograron dar con el paradero de los atacantes.

Finalmente, la Agencia de Investigación Criminal se hizo cargo de la escena del crimen.